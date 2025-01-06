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Мода и Шоу-бизнес

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Мое разочарование от "Песни года-2024": старые песни и надоевшие артисты

Мое разочарование от "Песни года-2024": старые песни и надоевшие артисты

Всем привет, друзья мои! Сегодня хочу обсудить с вами "Песню года - 2024", которая прошла по телеканалу "Россия" в первые два дня Нового года.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Немного посмотрела начало : гнусавая Кудрявцева и надоевший до тошноты везде ссущий Лазарев. Все,  выключила. Там был ещё и ревва? Этот отвратный сученыш , который дружит с кровавым карликом-торчком?!? Это просто беспредел! Надеюсь, тот, кто пригласил сюда эту мразь, понесёт наказание !!!
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11 час.
Надежда Петракова
Ужас... Беспредел и полный отстой((😈🙈👎
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3 час.
Галина Друзина
А я давно не смотрю на Новый год телек, там нечего смотреть, вернее не на кого, одни и теже рожи и заезженные песни. Лучше бы эти деньги, что платят этим, незнаю даже как их назвать, ребятам на СВО, вот я понимаю былоб хорошее дело.
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2 час.

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