Мое разочарование от "Песни года-2024": старые песни и надоевшие артисты

Немного посмотрела начало : гнусавая Кудрявцева и надоевший до тошноты везде ссущий Лазарев. Все, выключила. Там был ещё и ревва? Этот отвратный сученыш , который дружит с кровавым карликом-торчком?!? Это просто беспредел! Надеюсь, тот, кто пригласил сюда эту мразь, понесёт наказание !!!

Галина Друзина

А я давно не смотрю на Новый год телек, там нечего смотреть, вернее не на кого, одни и теже рожи и заезженные песни. Лучше бы эти деньги, что платят этим, незнаю даже как их назвать, ребятам на СВО, вот я понимаю былоб хорошее дело.