Всем привет, друзья мои! Сегодня хочу обсудить с вами "Песню года - 2024", которая прошла по телеканалу "Россия" в первые два дня Нового года.
Мое разочарование от "Песни года-2024": старые песни и надоевшие артисты
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Немного посмотрела начало : гнусавая Кудрявцева и надоевший до тошноты везде ссущий Лазарев. Все, выключила. Там был ещё и ревва? Этот отвратный сученыш , который дружит с кровавым карликом-торчком?!? Это просто беспредел! Надеюсь, тот, кто пригласил сюда эту мразь, понесёт наказание !!!
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11 час.
Надежда Петракова
Ужас... Беспредел и полный отстой((😈🙈👎
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3 час.
Галина Друзина
А я давно не смотрю на Новый год телек, там нечего смотреть, вернее не на кого, одни и теже рожи и заезженные песни. Лучше бы эти деньги, что платят этим, незнаю даже как их назвать, ребятам на СВО, вот я понимаю былоб хорошее дело.
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2 час.
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