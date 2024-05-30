Нужно ли купать ребенка каждый день? Отвечаем

Вопрос о целесообразности ежедневного купания встает перед родителями по самым разным причинам. Кто-то хочет сократить количество истерик в связи с нелюбовью ребенка к водным процедурам, кому-то — некогда или лень, третьи вынуждены экономить воду, а четвертые беспокоятся за состояние кожи малыша — не вредит ли ей контакт с водой.