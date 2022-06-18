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Лига наций (жен). США встретятся с Китаем, Италия против Бразилии, другие матчи

18-19 июня проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций. Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

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