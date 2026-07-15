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В Турции выдали международный ордер на арест Биби Нетаньяху

В Турции выдали международный ордер на арест Биби Нетаньяху

11-й Высший уголовный суд Стамбула, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии "Сумуд", принял промежуточное решение на процессе, объявив израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в международный розыск как особо опасного преступника через механизм "красного" уведомления Интерпола.

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Комментарии
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Галина Чужая
Интересно что из этого выйдет...
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1 м.
Алексей Васильев
Есть за что но хотелось бы посмотреть на результат.
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1 м.