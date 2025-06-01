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1 июня в Польше проходит второй тур президентских выборов

1 июня в Польше проходит второй тур президентских выборов

1 июня граждане Польши выбирают нового президента страны. В финальном втором туре сразятся кандидаты от двух главных партий: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский от «Гражданской платформы» Дональда Туска и консервативный историк Кароль Навроцкий от «Права и справедливости» («ПиС») Ярослава Качиньского.

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