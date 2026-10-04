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Три рабочих способа укоренить розы из букета, даже если цветы уже подвяли

Три рабочих способа укоренить розы из букета, даже если цветы уже подвяли

Бывают розы, которые после покупки стоят одну-две недели. Они медленно увядают, долго сохраняют красоту и аромат.

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