АвтоВАЗ рассчитывает реализовать 15 тысяч коммерческих автомобилей за 2026 год

В этот сегмент входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассчитывает в 2026 году реализовать в России 15 тысяч легких коммерческих автомобилей марок Lada и SKM.
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