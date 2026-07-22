АвтоВАЗ рассчитывает реализовать 15 тысяч коммерческих автомобилей за 2026 год

В этот сегмент входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассчитывает в 2026 году реализовать в России 15 тысяч легких коммерческих автомобилей марок Lada и SKM.