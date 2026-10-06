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Царьград

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Прокуратура Тувы обжаловала приговор из-за мягкости наказания

Прокуратура Тувы обжаловала приговор из-за мягкости наказания

Суд в Туве назначил 2,5 года принудительных работ мужчине, напавшему в состоянии алкогольного опьянения на лагерь "Орленок" 21 июня, где пострадали 14 детей.

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