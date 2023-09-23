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Сенатор Джон Кеннеди: У каждого есть право время от времени выглядеть глупо. Но в последние два года президент Байден этим правом явно злоупотребил

Сенатор Джон Кеннеди: У каждого есть право время от времени выглядеть глупо. Но в последние два года президент Байден этим правом явно злоупотребил

Генеральная ассамблея ООН: старое и новое На Генеральной ассамблее ООН много всего наговорили.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Если бы народы многих ст ран поддержали бы Россию. пошли за ней. гегемона не было бы.
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1 д.
Сергей Николаевич
В этих странах властные элиты свое нажитое непосильным трудом хранят в банках США или у союзников пиндостана, поэтому и сопят в две дырочки  и боятся дернутся.
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21 час.
Александр Батт
Это все из-за демократии. При демократии во власть обычно проходят смазливые пустобрехи, мелкие жулики и откровенные придурки. Их интересует лишь сиюминутная личная выгода. Человечеству надо к монархии возвращаться.
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16 час.

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