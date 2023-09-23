Сенатор Джон Кеннеди: У каждого есть право время от времени выглядеть глупо. Но в последние два года президент Байден этим правом явно злоупотребил
Генеральная ассамблея ООН: старое и новое
На Генеральной ассамблее ООН много всего наговорили.
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Если бы народы многих ст ран поддержали бы Россию. пошли за ней. гегемона не было бы.
В этих странах властные элиты свое нажитое непосильным трудом хранят в банках США или у союзников пиндостана, поэтому и сопят в две дырочки и боятся дернутся.
Это все из-за демократии. При демократии во власть обычно проходят смазливые пустобрехи, мелкие жулики и откровенные придурки. Их интересует лишь сиюминутная личная выгода.
Человечеству надо к монархии возвращаться.
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