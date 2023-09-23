Сенатор Джон Кеннеди: У каждого есть право время от времени выглядеть глупо. Но в последние два года президент Байден этим правом явно злоупотребил

Регина Толстоброва Если бы народы многих ст ран поддержали бы Россию. пошли за ней. гегемона не было бы.

Сергей Николаевич В этих странах властные элиты свое нажитое непосильным трудом хранят в банках США или у союзников пиндостана, поэтому и сопят в две дырочки и боятся дернутся.