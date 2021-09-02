Власти поддержали идею передачи конфиската нуждающимся

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) согласилось с целесообразностью идеи о передаче малоимущим россиянам части задержанных таможней товаров, а также конфискованного имущества, которое не было реализовано.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) согласилось с целесообразностью идеи о передаче малоимущим россиянам части задержанных таможней товаров, а также конфискованного имущества, которое не было реализовано.
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