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Власти поддержали идею передачи конфиската нуждающимся

Власти поддержали идею передачи конфиската нуждающимся

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) согласилось с целесообразностью идеи о передаче малоимущим россиянам части задержанных таможней товаров, а также конфискованного имущества, которое не было реализовано.

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