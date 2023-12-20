Юрист Краснов: «Троянский конь Путина» в ЕС может стать коварным подарком РФ

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», почетный адвокат Российской Федерации, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил, что «троянский конь Путина» в Европейском Союзе может обернуться коварным подарком России.
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