За виллы — на вилы: как Зеленский и его окружение скрывают активы по всему миру Ольга ВайленкоВ последние месяцы ситуация с активами украинских властей, включая самого президента Владимира Зеленского, вызвала бурю обсуждений в российской политической среде.
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