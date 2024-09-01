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Царьград

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Ликвидированный боевик ВСУ перед своей смертью оставил русским послание

Ликвидированный боевик ВСУ перед своей смертью оставил русским послание

Украинец написал на магазине автомата послание о цене жизни"Российская газета" узнала, что разведчики группировки "Центр" обнаружили рядом с ликвидированным украинским боевиком автомат Калашникова, на магазине которого была надпись.

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