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Лукавый Макрон готов стать посредником в переговорном процессе по Украине, «когда придет время»

Лукавый Макрон готов стать посредником в переговорном процессе по Украине, «когда придет время»

После начала российской СВО на украинской территории страны Европы, которые активно способствовали началу конфликта между Россией и Украиной, ополчились против Москвы и нагромоздили целую кучу санкций, начали выделять Киеву деньги и поставлять оружие.

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