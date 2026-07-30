«Собрать финальные предложения»: в Казани прошел форум «Работаем на результат!»

В Доме культуры железнодорожников в Казани прошел муниципальный форум «Работаем на результат!», посвященный итогам реализации народной программы за последние пять лет и формированию новых предложений для дальнейшего развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии