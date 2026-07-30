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Татар-информ

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«Собрать финальные предложения»: в Казани прошел форум «Работаем на результат!»

«Собрать финальные предложения»: в Казани прошел форум «Работаем на результат!»

В Доме культуры железнодорожников в Казани прошел муниципальный форум «Работаем на результат!», посвященный итогам реализации народной программы за последние пять лет и формированию новых предложений для дальнейшего развития.

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