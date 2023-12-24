Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года

Большинство россиян до 31 декабря хотят успеть купить подарки и сделать ремонт (10% и 8 % соответственно(, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении Банки.
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