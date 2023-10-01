Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ

Тогда британцев смешают с украинцами.На этом и кончается обучение.Россия прекращает экспорт дизтопливо.Можно не беспокоится.США везите топливо для Абрамс.

Сергей Oблезов

Это значит ,что Бриты добровольно вступают в конфликт, а значит подлежат уничтожению. Хотя за все пакости, которые Бриты принесли миру их остров уже давно подлежит уничтожению!