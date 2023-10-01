Министерство обороны Великобритании намеревается впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, обсуждаемые военным командованием.
Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Тогда британцев смешают с украинцами.На этом и кончается обучение.Россия прекращает экспорт дизтопливо.Можно не беспокоится.США везите топливо для Абрамс.
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3 час.
Сергей Oблезов
Это значит ,что Бриты добровольно вступают в конфликт, а значит подлежат уничтожению. Хотя за все пакости, которые Бриты принесли миру их остров уже давно подлежит уничтожению!
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2 час.
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