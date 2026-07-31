Рынок ОСАГО: рост выплат и точечное повышение тарифов

В первом полугодии 2026 года на рынке ОСАГО отмечен рост выплат и страховых премий: средняя выплата поднялась на 9,7% — до 122 709 рублей, а средняя премия по годовым полисам увеличилась на 5% и составила 7 633 рубля.
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