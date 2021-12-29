Намоленное оливье стамбульской «церкви» Украины

Глава подчиняющейся Стамбулу «Святейшей церкви Украины» (СЦУ) Сергей Думенко поведал, что его структура «может рассмотреть вопрос о том, чтобы на Новогодние праздники ослабить пост» – вплоть до вкушения 31 декабря и 1 января холодца и оливье.