Ателье Mulliner построило специальную версию Bentley Bentayga в честь природы

Специалисты придворного тюнинг-ателье Bentley создали очередную эксклюзивную линейку моделей. На сей раз за основу взяли оспортивленный кроссовер Bentley Bentayga S, который получил набор стайлинга Curated by Mulliner, вдохновлённый творениями матери-природы.
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