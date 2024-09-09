Бывший глава Минобороны Израиля: пришло время для боевых действий против «Хизбаллы» Председатель партии «Хосен ле-Исраэль» и экс-глава Минобороны Израиля Бенни Ганц на конференции МИД в Вашингтоне заявил, что Израиль должен готовиться к войне на Севере страны, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто в ближайшее время, пишет издание Jerusalem Post.