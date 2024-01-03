Овечкин сократил отставание от Гретцки до 64 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю до 64 голов, пишет РИА Новости.
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