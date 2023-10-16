Как остановить приступ паники: врач дала 6 эффективных рекомендаций

Паническая атака может случиться в любом месте, и очень важно научиться её контролировать. Медицинский психолог-реабилитолог клиники «Медскан» Геляна Ширикинова поделилась эффективными способами, которые помогут остановить приступ.
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