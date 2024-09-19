Состояние Татьяны Бакальчук уменьшилось почти в два раза

Однако она остается самой богатой женщиной России После объединения маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние Татьяны Бакальчук, основательницы интернет-магазина, уменьшилось почти вдвое.
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