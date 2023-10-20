«Хамить не следует»: оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян

Популярная ведущая ответила злопыхателям. Юлия Высоцкая не стала мириться с критикой в свой адрес. Популярная ведущая получила любовь и признание народа после того, как на экраны вышла передача "Едим дома".
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