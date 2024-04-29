Правнучка - это седьмая вода на киселе Нет, конечно - правнуки не всегда седьмая вода на киселе. По сути, это очень близкие люди.
И выродилось же такое
Комментарии
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Федор Орлов
В. Чкалов жил в другой стране и неча его приобщать к этой, в которой живем мы. Эта стана, как могла, охулила заслуги той Страны. Статья не удачная, просто ни о чём.
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4 час.
Владислав Владислав
Мда, хорошо написано. А правнучка эта - просто предатель.
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4 час.
вд
валерий двойнишников
Шо, опять евреи?
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3 час.
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