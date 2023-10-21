«Вроде 10 тысяч зрителей, но не так шумно»

Хоккеисты новосибирской «Сибири» проводят первый сезон на новой домашней арене, открытой в сентябре. Подопечные Дэвида Немировски пока идут вне зоны плей-офф, уступая замыкающему ее в Восточной конференции хабаровскому «Амуру» лишь по дополнительным показателям при равенстве по набранным очкам.