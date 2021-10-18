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«Навального никто не травил... но виновата Певчих!» 7 фейков из ответа Кремля на вопросы ОЗХО - «Антифейк»

«Навального никто не травил... но виновата Певчих!» 7 фейков из ответа Кремля на вопросы ОЗХО - «Антифейк»

В российском представительстве Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представили ответ на вопросы организации, касающиеся отравления Навального «Новичком» (полный текст — ниже).

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