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Отказ французу, спасение сына и возвращение в кино через 10 лет: как живет актриса Анна Азарова

Отказ французу, спасение сына и возвращение в кино через 10 лет: как живет актриса Анна Азарова

Когда в середине 2000-х на экраны вышел сериал «Дорогая Маша Березина», зрители увидели в Анне Азаровой идеальное экранное воплощение мечты: грациозная красавица из мира высокой моды мгновенно покорила публику.

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