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Zero Hedge

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Your Tax Dollars At Work: Georgia Teacher Creates 'Fart Corner' In Classroom, Calls It The 'Gas Station'

Your Tax Dollars At Work: Georgia Teacher Creates 'Fart Corner' In Classroom, Calls It The 'Gas Station'

Your Tax Dollars At Work: Georgia Teacher Creates 'Fart Corner' In Classroom, Calls It The 'Gas Station' An Atlanta elementary school teacher has created a designated “fart corner” where students can pass gas without leaving class or interrupting lessons, according to NBC.

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