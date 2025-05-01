Праздник труда: как совмещать традиции и отдых

1 Мая – праздник труда, но трудимся мы в этот день, пожалуй, только над маринадом для шашлыков. Не теряется ли от этого из виду главный смысл праздника? ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДИТЬСЯ Надежда Краденова, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма: – Праздник труда сохраняет свою актуальность, поскольку трудовые отношения продолжают существовать, а вместе с ними – необходимость защищать права работников, от обеспечения безопасных условий труда до достойной оплаты.