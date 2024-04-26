В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Когда дело касается неоплаченных штрафов, у водителей часто возникает вопрос: что будет, если не оплачивать и подождать, пока они “сгорят”? Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar.
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