Мошенники рассылают сообщения от имени акима Алматы

Акимат Алматы обратился к горожанам, передает inAlmaty.kz. "В связи с фейковой рассылкой в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева просим не отвечать на подобные сообщения и не доверять недостоверной рассылке.
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