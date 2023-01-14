Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Почему можно,это так и есть!Кадыров: если наз...
  • Сергей Oблезов
    Даже на 5% не успеешь, за тобой уже отправили санитаров!Новый министр обо...
  • Александр Казначеев
    Я развёлся с женщиной которой нужен был не я,а получение гражданства РФ,доказал в суде и получил решение,понял -женит...В Тюмени суд согл...

Небензя запросил на 17 января заседание СБ ООН в связи с гонениями на УПЦ со стороны киевского режима

Небензя запросил на 17 января заседание СБ ООН в связи с гонениями на УПЦ со стороны киевского режима

Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности организации на 17 января в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь со стороны Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх