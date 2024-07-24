В Крыму показали экспресс-выставку, посвящённую началу Русской весны в Луганске

«Мы находимся в семье» Проводником по ней стал председатель Общественной палаты ЛНР, и регионального отделения Ассамблеи народов России Герой ЛНР Алексей Карякин – один из лидеров протестного движения тех дней.
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