Bloomberg: датский Novo Nordisk затмил масштабами всю экономику родной страны

Создатель самых популярных препаратов для лечения диабета и ожирения Ozempic и Wegovy - датская компания Novo Nordisk — стала самой дорогой в Европе, а ее огромный успех оказывает беспрецедентное влияние на экономику и общество родной страны.
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