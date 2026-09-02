Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Судну запрещено покидать свое местоположение до соответствующего решения губернатора ШпицбергенаНорвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по заявлению украинской компании "Нафтогаз" на Шпицбергене.
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Свежие комментарии
- А Лицемерные пидорасы
- Лицемерные пидорасы
- Как деда Зю исте...
За Россию обидно и позор руководству ...
Может пора в ответ тоже что нибудь прихватить норвежского С волками жить-по волчьи выть
Викинги опустились до выполнения всех требований хохлов. Сильно же их объединяет ненависть к России.
Не до судна. Форум во Владивостоке. Ждем выступления шефа .
Слова,слова,одни слова!!!!!