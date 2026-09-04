В Туле в Платоновском парке заметили дикого кабана

В Платоновском парке Тулы засняли дикого кабана. Животное не проявило агрессии и спокойно продолжило прогулку после того, как заметило человека.
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