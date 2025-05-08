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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилшер про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» был лучше, имел больше моментов. Посмотрите на историю клубов, дошедших до финала ЛЧ. Многие из них проигрывали до того, как оказались там»

Уилшер про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» был лучше, имел больше моментов. Посмотрите на историю клубов, дошедших до финала ЛЧ. Многие из них проигрывали до того, как оказались там»

Английский клуб проиграл «ПСЖ» (1:2 в ответном матче, общий счет – 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов. «Команда не сделала ничего плохого.

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