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Вечерний Новосибирск

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Местом силы и вкусной еды назвал Новосибирск ведущий «Непутевых заметок»

Местом силы и вкусной еды назвал Новосибирск ведущий «Непутевых заметок»

Для рассказа о Новосибирске одного выпуска «Непутевых заметок» Дмитрию Крылову не хватило – знакомить россиян со столицей Сибири он продолжил во второй части, где город и его окрестности предстали загадочными, романтическими и с хорошей кухней.

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