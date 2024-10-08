Местом силы и вкусной еды назвал Новосибирск ведущий «Непутевых заметок»

Для рассказа о Новосибирске одного выпуска «Непутевых заметок» Дмитрию Крылову не хватило – знакомить россиян со столицей Сибири он продолжил во второй части, где город и его окрестности предстали загадочными, романтическими и с хорошей кухней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии