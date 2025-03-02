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В России придумали способ борьбы с лжеврачами

В России придумали способ борьбы с лжеврачами

Компания-учредитель портала «Про докторов» направила в Минздрав России обращение с предложением публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе для борьбы с лжеврачами, которые работают по поддельным дипломам.

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