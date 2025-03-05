Орбан ждет от Макрона ответ на ключевой вопрос по украинскому конфликту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии внеочередного саммита ЕС, который намечен на завтра, 6 марта, обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с очень важным вопросом, который во многом можно считать одним из ключевых в отношении затяжного украинского конфликта.