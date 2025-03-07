Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанском направлении пытаются не допустить массовой сдачи в плен насильно мобилизованных военнослужащих, поэтому отдают приказы добивать раненых солдат.
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