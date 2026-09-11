Минюст исключил блогера Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил блогера и публициста Евгения Понасенкова из реестра иноагентов. Об этом 11 сентября сообщается на сайте ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Не сердите меня!...
- Минюст признал ин...
- ЮГ «Не сердите меня!...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым