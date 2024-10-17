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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Проект бюджета Алтайского края на 2025-2027 годы внесли в АКЗС

Проект бюджета Алтайского края на 2025-2027 годы внесли в АКЗС

По словам Виктора Томенко, около 70% предстоящих расходов планируют направить в социальную сферу Правительство Алтайского края внесло на рассмотрение регионального Законодательного собрания проект бюджета на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил губернатор Виктор Томенко.

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