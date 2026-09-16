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Царьград

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Жильцам дали инструкцию, что делать, если в квартире холодно

Жильцам дали инструкцию, что делать, если в квартире холодно

Если после официального старта отопительного сезона в квартире остаётся холодно, жильцам нужно обратиться в управляющую компанию (УК) или аварийно‑диспетчерскую службу.

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