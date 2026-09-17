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Мировое обозрение

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Пранкеры Вован и Лексус: Судьбу Украины в НАТО решил Бильдербергский клуб

Пранкеры Вован и Лексус: Судьбу Украины в НАТО решил Бильдербергский клуб

Сенсационное признание, приписываемое одной из самых влиятельных фигур американской внешней политики XX века, вновь вывело в публичное поле тему, которую принято обсуждать исключительно шепотом.

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