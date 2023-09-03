За ночь Крымский мост пытались "найти" три морских "беспилотника", но не нашли. Как выглядит морской БПЛА

Это такой красавец Крымский мост. Морских дронов (которые те самые безэкипажные), стало за минувшую ночь на три штуки меньше у той стороны, которая так стремиться пробраться к Крымскому мосту, который спать спокойно не дает "урко-руководству" где-то на Подоле, на улице Банковой! Всё началось ещё вчерашним поздним-поздним вечером вблизи Керченского пролива, как только над ним сгустилась темнота.