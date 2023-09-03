Это такой красавец Крымский мост. Морских дронов (которые те самые безэкипажные), стало за минувшую ночь на три штуки меньше у той стороны, которая так стремиться пробраться к Крымскому мосту, который спать спокойно не дает "урко-руководству" где-то на Подоле, на улице Банковой! Всё началось ещё вчерашним поздним-поздним вечером вблизи Керченского пролива, как только над ним сгустилась темнота.
За ночь Крымский мост пытались "найти" три морских "беспилотника", но не нашли. Как выглядит морской БПЛА
Комментарии
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Игорь Кузнецов
После 2-х нападений наконец-то усилили охрану Крымского моста. И это хорошо. Как в той поговорке - "Пока гром не грянет..."
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16 мин.
лл
лина любимцева
КАК же этих сатанистов бесит Крымский мост!! Ненавидят его ежедневно и ежесуточно, аж скулы у них сводит, у бандэрья поганого. Они же САМИ никогда и ни хрена не построили, а вот разрушать - разрушают, что построили другие, нормальные люди.
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16 мин.
Игорь Кузнецов
Они считают (так оправдываются перед своими "кураторами") что это "стратегический мост для переброски в группировку ВС РФ". Хотя дано уже всё снабжение идёт по "сухопутной трассе".
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13 мин.
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