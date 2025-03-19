Цветение воды: что это и чем оно опасно

Почему вода цветет Когда начинает Чем опасно Почему вода цветет Фото: Sergii_Petruk/Shutterstock/FOTODOM Слабое течение или полное его отсутствие располагают к усиленному росту растений в воде Цветение воды — это чрезмерное увеличение количества микроводорослей и цианобактерий в пресных или соленых водоемах, из-за которого меняется цвет воды.