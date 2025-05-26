О2: производители в Польше призвали запретить ввоз огурцов из РФ

Производители огурцов в Польше призвали бороться с ввозом этих овощей из РФ. Об этом сообщил портал О2, сославшись на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.
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